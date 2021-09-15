وافتتح الفريق الباريسي التسجيل عبر لاعبه الإسباني أندير هيريرا 15، لكن أصحاب الأرض عادلوا الأرقام بواسطة كابتن الفريق هانز فاناكين 27.

وبدأ ثلاثي الرعب، ميسي، نيمار ومبابي المباراة كأساسيين لكنهم لم يقدموا العرض المنتظر منهم أمام خوض مباراة بطولية للغاية من قبل كلوب بروج.

وخرج مبابي متأثراً بإصابة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

تفاصيل من المباراة:

- نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

- ضغط باريس سان جيرمان باحثاً عن هدف الفوز لكن لاعبي بروج نجحوا بتأمين نقطة مهمة جداً.

- د 75 الهولندي نوا لانغ كان قريباً جداً من خطف هدف التقدم لكلوب بروج وبطريقة رائعة لولا أن الدبل كيك التي نفذها جاورت القائم.

- د 70 ميسي يسدد كرة قوية لكن مينيوليه في المكان والزمان المناسبين.

- د 62 لا يزال كلوب بروج يمسك بزمام الأمور وينقل اللعب إلى نصف ملعب منافسه.

- د 50 مبابي يخرج متأثراً بإصابة قي قدمه اليسرى ويدخل مكانه ماورو إيكاردي.

- كلوب بروج يتابع نهجه الهجومي ويلعب 5 دقائق غاية في الروعة.

- بداية الشوط الثاني.

- د 44 كلوب بروج يخوض دقائق بطولية قبل نهاية الشوط الأول الذي ينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1.

- د 39 فرصة خطيرة للغاية لكلوب بروج بعدما سدد شارل دي كيتيلياري كرة قوية جداً أبعدها نافاس.

- د 33 الكابتن البلجيكي فاناكين يتابع تألقه ويسدد حرة مباشرة قوية ينقذها نافاس.

- د29 ميسي يصيب العارضة بكرة ملتفة خطيرة.

- هدف د 27 كلوب بروج يحرز التعادل عن طريق كابتن الفريق هانز فاناكين مستغلاً تمريرة الأوكراني إدوارد سوبول العرضية.

- د 23 مبابي اقترب من مضاعفة النتيجة بتسديدة قوية أنقذها حارس كلوب بروج حالياً وليفربول سابقاً سيمون مينيوليه.

- هدف لسان جيرمان، د 15 الإسباني أندير هيريرا يفتتح التسجيل للزائر الباريسي بهدف أحرزه من تسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد عمل كبير وتمريرة حاسمة ممتازة من مبابي.

- د 10 لا تزال الخطورة غائبة عموماً، كلوب بروج يدخل شيئاً فشيئاً أجواء اللقاء بدعم من جماهيره.

- د 05 الفريق الباريسي يبدأ بقوة بتحضير الهجمات في منطقة منافسه.

يشارك ليونيل ميسي في مباراته الـ150 بدوري الأبطال والأولى بقميص غير قميص برشلونة، سجل 120 هدفاً وقدّم 35 تمريرة حاسمة في البطولة بين 2004 -2021. للمرة الأولى قد يخوض مباراة ضد فريق بلجيكي علماً أنه سجل ضد فرق 17 دولة مختلفة.

- د 01 انطلاق المباراة بصافرة الحكم السويسري ساندرو سشارير.

● فاز باريس سان جيرمان 5 مرات وتعادل مرة خلال 6 مواجهات أمام الفرق البلجيكية في دوري الأبطال. سجل خلال 21 هدفاً واستقبل هدفاً يتيماً.

● يلتقي الفريقان في دور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الثانية بعد موسم 2019-20. فاز باريس سان جيرمان 6-0 في مجموع المباراتين.