وقال بطل الدوري الفرنسي في بيان إن نتيجة اختبار كورونا الأخيرة لأليساندرو فلورينتسي جاءت إيجابية وسيخضع اللاعب للعزل وللبروتوكول الصحي المناسب، مضيفاً أنه كان يخضع للعزل منذ بضعة أيام بصورة احترازية.

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif.



Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2021

وسيغيب بذلك الدولي الإيطالي عن مباراة الفريق في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ .

ويلتحق بذلك فلورينتسي بزميله ومواطنه ماركو فيراتي في قائمة الغائبين بسبب فيروس كورونا.