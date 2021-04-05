وقال بطل الدوري الفرنسي في بيان إن نتيجة اختبار كورونا الأخيرة لأليساندرو فلورينتسي جاءت إيجابية وسيخضع اللاعب للعزل وللبروتوكول الصحي المناسب، مضيفاً أنه كان يخضع للعزل منذ بضعة أيام بصورة احترازية.
Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2021
Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution.
وسيغيب بذلك الدولي الإيطالي عن مباراة الفريق في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ .
ويلتحق بذلك فلورينتسي بزميله ومواطنه ماركو فيراتي في قائمة الغائبين بسبب فيروس كورونا.