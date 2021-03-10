وافتتح كيليان مبابي التسجيل لأصحاب الأرض من علامة الجزاء (30) ثم أدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل للضيوف في الدقيقة 37.

وحجز الفريق الباريسي بطاقة العبور إلى ربع النهائي مستفيداً من فوزه على أرضية الكامب نو 4-1.

أصبح كيليان مبابي أصغر لاعب يسجل 25 هدفاً في دوري الأبطال وهو في سن 22 عاماً و80 يوماً، متخطياً ليونيل ميسي (22 عاماً و286 يوماً).

بات مبابي أول لاعب يسجل 4 أهداف أمام برشلونة في موسم واحد في المسابقة الأوروبية الأبرز في القارة العجوز.

ليونيل ميسي يسجل من أبعد مسافة له عن المرمى في دوري الأبطال (30 متراً).

عادل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من ركلات الجزاء المسددة في موسم واحد لدوري أبطال أوروبا (5 ركلات جزاء).

برشلونة هو أول فريق يسدد 7 ركلات جزاء في موسم واحد في دوري الأبطال.



دخل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بأريحية أكبر للعبور إلى ربع النهائي.

لكن رغم ذلك، خيّم الخوف على الباريسيين قبل المباراة من الذكرى الأليمة للريمونتادا التاريخية في العام 2017 أمام المنافس نفسه وفي الدور نفسه، عندما فاز برباعية نظيفة ذهاباً قبل أن يسقط 6-1 في برشلونة.

كما أن إمكانية عودة برشلونة في المباراة كانت واردة، خصوصاً مع غياب نجم سان جيرمان البرازيلي نيمار لعدم تعافيه من الإصابة، هو الذي كان نجم الريمونتادا حينما كان في صفوف برشلونة ذلك الوقت.

من جهته، كان يدرك فريق المدرب الهولندي رونالد كومان أن مهمته تتطلب معجزة كبيرة، لكن الأمل بقي قبل المباراة لاسيما بعدما حقق "ريمونتادا" صغيرة الأسبوع الفائت في نصف نهائي كأس إسبانيا أمام إشبيلية.

لكن الرياح لم تجر كما اشتهت سفن النادي الكاتالوني الذي خاض أولى مبارياته أمام أعين رئيسه الجديد-القديم جوان لابورتا الذي أعيد انتخابه الأحد.

نافاس السد المنيع

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من برشلونة، وجاء التهديد الأول في الدقيقة التاسعة من ركلة حرة نفذها ميسي، لكنها اعتلت مرمى نافاس.

وفي الدقيقة العاشرة سدد الفرنسي عثمان ديمبيلي كرة سهلة بين أحضان نافاس، قبل أن يهدر ميسي فرصة افتتاح التسجيل عندما مرر له ديمبيلي عرضية داخل منطقة الجزاء فشل في ترويضها (24).

وبعد خمس دقائق، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لسان جيرمان إثر تدخل للفرنسي كليمان لانغليه على الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فانبرى لها مبابي وسددها صاروخية إلى يمين الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، ويعلن عن تقدم فريقه (29).

ومرر الفرنسي أنطوان غريزمان كرة في عمق دفاع سان جيرمان إلى مواطنه ديمبيلي، فسددها بين أحضان نافاس (34).

وانتفض برشلونة سريعاً، ونجح ميسي في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 37، بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من خارج منطقة الجزاء في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى نافاس.

وكاد برشلونة يتقدم عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الكاتالوني بعد التحام بين لايفن كورزاوا وغريزمان، لكن نافاس تألق أمام ميسي وتصدى للكرة (45+2).

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة الضغط، وكاد ميسي أن يضاعف النتيجة عندما تلقى كرة من جوردي ألبا داخل المنطقة، وكاد أن يسدد ويسجل لولا تدخل المدافع البرازيلي ماركينيوس (61).

وتألق نافاس مجدداً في التصدي لكرة رأسية قوية من سيرجيو بوسكيتس داخل المنطقة، وحولها إلى ركنية (69).

وفرض برشلونة إيقاعه على المباراة وأجبر لاعبي سان جيرمان على التراجع إلى الدفاع، لكن بلا نجاعة.

ومن هجمة مرتدة، كاد مبابي أن يسجل الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة (90+1) لكن تسديدته جاءت قوية أعلى المرمى، لتنتهي المباراة بعبور الباريسيين بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

