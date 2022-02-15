وسيسعى الفريق الباريسي إلى استغلال عاملي الأرض و الجمهور بأفضل طريقة ممكنة قبل التحوّل إلى مدريد لخوض مباراة العودة ضمن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم الثلاثاء على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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