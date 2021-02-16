سجل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية رائعة في شباك برشلونة الإسباني ليقود فريقه إلى فوز لافت وتاريخي 4-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "كامب نو" الثلاثاء.

وجاءت أهداف مبابي في الدقائق 32 و65 و85 في حين سجل زميله الإيطالي مويز كين الهدف الآخر (70)، بعدما تقدم برشلونة بهدف لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء (27).

وتقام مباراة الإياب في 10 أذار/مارس المقبل على ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

وبات سان جيرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب "كامب نو" في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الفرنسي الآخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان ميتز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية.

كما أصبح مبابي أصغر لاعب يسجل أكثر من هدف في شباك برشلونة على ملعب "كامب نو" في المباريات الإقصائية (22 عاماً و58 يوماً).

وفي غياب البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني آنخل دي ماريا، قرّر مدرب باريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إشراك ثلاثي خط المقدمة المؤلف من الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكين ومبابي.

في المقابل، عاد قطب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه إلى صفوف الفريق بعد غياب دام من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب إصابة في أربطة الركبة للعب إلى جانب الفرنسي كليمان لانغليه.

بدأ الفريقان المباراة بحذر شديد قبل أن يحصل الفريق الكاتالوني على أول فرصة حقيقية إثر تمريرة بينية من بدري باتجاه الفرنسي أنطوان غريزمان لكن الأخير سدد ضعيفة بين يدي الحارس الكوستاركي كيلور نافاس (14).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة إثر كرة مشتركة بين لايفين كورزاوا ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ، فانبرى لها ميسي بيسراه مسددا الكرة بقوة في سقف الشباك (27). والهدف هو الرابع لميسي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق الكاتالوني لم ينعم طويلا بهدف السبق لأن فريق العاصمة الفرنسية نجح في إدراك التعادل بعد لعبة مشتركة رائعة بين كورزاوا الذي مرر كرة عرضية باتجاه الإيطالي ماركو فيراتي فغمزها الأخير باتجاه مبابي، ليتخطى الأخير مواطنه لانغليه ويسدد بيسراه كرة قوية في أعلى الشباك (32).

وكاد كورزاوا يضيف الهدف الثاني لسان جيرمان بكرة زاحفة لكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن تصدى لها.

وردّ برشلونة بفرصة لغريزمان مرت إلى جانب القائم الأيمن (43).

وفي الشوط الثاني ضرب سان جيرمان بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف، الأول إثر تمريرة عرضية من الظهير الإيطالي أليساندرو فلورنزي أخطأ بيكيه في تشتيتها ليتابعها مبابي داخل الشباك (65).

ثم رفع الأرجنتيني لياندرو باريديس كرة متقنة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة تطاول لها كين برأسه وزرعها داخل الشباك (70).

وأبى مبابي إلا أن يسجل ثلاثيته من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من الاحتياطي الألماني يوليان دراكسلر، فتابعها لولوبية في الزاوية البعيدة لمرمى تير شتيغن (85) ليسقط برشلونة بالضربة القاضية.