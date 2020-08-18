أحمد النفيلي

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لاشئ الثلاثاء في إطار الدور نصف النهائي من البطولة.

أقيمت المباراة في ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة وتمكن البرازيلي ماركينيوس من افتتاح التسجيل لأمراء باريس في الدقيقة 13 قبل أن يحرز الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 56 تمكن الإسباني خوان بيرنات من إحراز الهدف الثالث للفريق الفرنسي.

إنجاز رائع وأرقام تاريخية

وحقق أمراء باريس إنجازاً طال انتظاره ليس لفريق العاصمة فقط ولكن لكل الأندية الفرنسية إذ أن هذا هو الظهور الأول لها في نهائي دوري الأبطال منذ عام 2004 عندما خاض موناكو النهائي أمام بورتو البرتغالي قبل أن يخسر (0-3).

وكان مارسيليا هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بلقب الأبطال عقب فوزه على ميلان الإيطالي بهدف نظيف موسم 1992-1993 في مدينة ميونيخ الألمانية.

وباتت المباراة أمام لايبزيغ تاريخية لأنخيل دي ماريا حيث تمكن لأول مرة خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا، من التسجيل وصناعة الأهداف في مباراة واحدة.

ويعد هذا هو الظهور الأول لسان جيرمان في نهائي إحدى البطولات الأوروبية منذ أن خاض المباراة النهائية لبطولة الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس موسم 1996-1997.

وحقق أمراء باريس إنجازاً صعباً ونادر الحدوث بعد أن نجحوا في إحراز الأهداف في المباراة الرابعة والثلاثين على التوالي في دوري أبطال أوروبا فعادلوا بذلك رقم ريال مدريد الذي حققه في المسابقة ذاتها بين عامل 2011 و2014.



باريس سان جيرمان - لايبزيغ | أبرز أحداث المباراة الدقيقة الأخيرة من المباراة - باريس سان جيرمان أمسك بكل خيوط المباراة وأثبت أنه الأقوى والأحق بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، فوز رائع لأمراء باريس بثلاثية نظيفة. الدقيقة 80 - اللعب مفتوح تماماً من الفريقين الآن بعد أن تخلى لايبزيغ عن أي تحفظ دفاعي بحثاً عن إحراز هدف تضييق الفارق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن تألق الحارسين ريكو حارس سان جيرمان وغولاتشي حارس لايبزيغ حال دون تسجيل أي هدف رابع في المباراة إلى الآن. الدقيقة 70 - دي ماريا يواصل تمريراته الرائعة، رفع كرة داخل منطقة الجزاء على رأس مبابي إلا أن الأخير وضعها بغرابة خارج الملعب. الدقيقة 56 - الأمور تتجه للحسم تماماً لصالح الفريق الباريسي أنخيل دي ماريا أفضل لاعبي المباراة استحوذ على الكرة من الجانب الايسر على حدود منطقة جزاء الفريق الألماني ورفعها رائعة على رأس خوان بيرنات الذي أودعها الشباك بثقة وثبات معلناً الهدف الثالث لفريقه. الدقيقة 52 - انطلاقة قوية للايبزيغ في الشوط الثاني وتراجع لسان جيرمان، تصويبة قوية من إيميل فورسبيرغ من على حدود منطقة الجزاء إلا أن كرته تذهب فوق عارضة الفريق الباريسي. الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مستحق لباريس سان جيرمان بهدفين نظيفين .. هل يسجل الفريق الفرنسي الليلة تأهلاً تاريخياً إلى نهائي دوري الأبطال؟. الدقيقة 42 - باريس سان جيرمان في وضعية ممتازة قبل الدخول إلى استراحة بين الشوطين، نيمار استغل خطأ غولاتشي حارس لايبزيغ القاتل واستلم كرته الطائشة ثم أهداها بمهارة وثقة إلى دي ماريا فلم يتوان الأخير عن إيداعها الشباك معلناً الهدف الثاني لباريس سان جيرمان. الدقيقة 35 - باريس سان جيرمان يقدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، نيمار المتألق خادع الجميع وسدد الكرة في المرمى من ركلة حرة مباشرة بدلاً من أن يرفعها داخل منطقة الجزاء فاصطدمت بالقائم وذهبت إلى خارج الملعب. الدقيقة 25 - لايمار يتوغل من الجانب الأيمن ويدخل داخل منطقة الجزاء ويمررها للخلف فتلقاها يوسف بولسن بتسديدة مباشرة ذهبت إلى الشباك الخارجية لمرمى الحارس ريكو فضاعت أخطر فرص لايبزيغ في اللقاء إلى الآن. الدقيقة 17 - مبابي كاد أن يحرز الهدف الثاني لسان جيرمان إلا أن حارس لايبزيغ تالق وتصدى لانفراد صريح من مهاجم المنتخب الفرنسي مخرجاً الكرة إلى ركلة ركنية. الدقيقة 13 - ماركينيوس يضع باريس سان جيرمان في المقدمة، أنخيل دي ماريا نفذ ركلة حرة مباشرة بشكل رائع بيسراه ذهبت الكرة على رأس ماركينيوس الذي أودعها الشباك، فأكد البداية الرائعة للفريق الفرنسي في المباراة. الدقيقة 9 - نسق المباراة مرتفع جداً في بدايتها كونراد لايمر لاعب وسط لايبزيغ سدد كرة مباغتة أرضية رائعة أمسكها بثبات حارس باريس سان جيرمان سيرجيو ريكو. الدقيقة 6 - نيمار كاد أن يضع أمراء باريس في المقدمة مبكراً جداً، مبابي تسلم الكرة في وسط ملعب لايبزيغ ومررها لائعة إلا نيمار الذي كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس غولاتشي سدد الكرة بشكل رائع لكن كرته ذهبت إلى خارج الملعب بعد أن لمست القائم الأيمن. الدقيقة 3 - لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو كاد أن يضع لايبزيغ في المقدمة مبكراً جداً عندما صوب كرة مباغته صوب مرمى باريس سان جيرمان من داخل منطقة الجزاء إلا أن كرته تذهب إلى خارج الملعب. الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الهولندي بويورن كويبيرس يطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة المرتقبة بين لايبزيغ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في إطار نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة كبرى يحتضنها ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

تشكيلة الفريقين

لايبزيغ

🔴⚪️ The Leipzig side that will contest their first ever UCL semi-final... #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 18, 2020

باريس سان جيرمان

🔴🔵 Key player for Paris is ______#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 18, 2020

لقطات ما قبل انطلاق المباراة

هل يلعب نيمار دور البطولة ويقود أمراء باريس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟

لاعبو لايبزيغ يضعون اللمسات الأخيرة لتحضيراتهم قبل مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو باريس سان جيرمان يجرون الإحماء استعداداً لمواجهة لايبزيغ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حافلة فريق سان جيرمان تصل إلى ملعب النور "استاديو دا لوز" في العاصمة البرتغالية لشبونة، استعداداً لخوض الفريق الفرنسي مواجهته المرتقبة أمام لايبزيغ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جماهير باريس سان جيرمان تقف خارج استاد النور متأهبة لتحية فريقها عند قدومه استعداداً لمواجهة لايبزيج في نصف نهائي دوري الأبطال.

كيليان مبابي نجم وهداف باريس سان جيرمان يلوح بعلامة النصر عند مغادرته لفندق إقامة الفريق في العاصمة البرتغالية لشبونة استعداداُ لمواجهة لايبزيغ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.