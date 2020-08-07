باريس سان جيرمان يتأهب للسفر إلى البرتغال من قبل beIN SPORTS August 7, 2020 16:21 3:03 دقيقة يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي للرحيل إلى البرتغال لخوض مباراة ربع النهائي أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا في لشبونة. تقارير إخبارية أتالانتا دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مانشستر سيتي وريال مدريد – التغطية الخاصة 3:16 دقيقة ديبالا متواجد في تشكيلة يوفنتوس ضد ليون 2:34 دقيقة ميسي وحلم التتويج مجدداً بلقب دوري الأبطال 3:03 دقيقة باريس سان جيرمان يتأهب للسفر إلى البرتغال 2:18 دقيقة هل يقترب شبح الإقالة من ساري؟ 1:49 دقيقة بنزيمة.. علامة فارقة في صفوف الـ"ميرينغي" 0:25 دقيقة غوارديولا: "مواجهة ريال مدريد لا تتحمل الخطأ" 20:52 دقيقة سيتين يدافع عن برشلونة ويحذر من نابولي 0:35 دقيقة النصيري يتحدث عن فوز إشبيلية الثمين على روما 0:35 دقيقة بين الـ"سيتي" وريال مدريد ... من سيثبت علو كعبه؟