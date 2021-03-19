متابعة: مازن الريس

وجاءت القرعة بالنسبة لبايرن ميونيخ الألماني حامل لقب النسخة الماضية معقدة جداً، إذ سيلعب مع وصيفه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيلعب ريال مدريد الإسباني البطل التاريخي للمسابقة مع ليفربول الإنكليزي في مواجهة منتظرة خاصة وأنّ بطل الدوري الإسباني كان قد فشل في تخطي ثمن نهائي المسابقة آخر موسمين.

التغطية الحية لقرعة دوري الأبطال:

المتأهل من بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنكليزي سيلاقي المتأهل من ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي.

الفائز ببطاقة نصف النهائي من مباراة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه المتأهل من مباراة مانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني.

قرعة نصف النهائي.

انتهاء قرعة ربع النهائي.

ريال مدريد الإسباني يواجه ليفربول الإنكليزي.

بايرن ميونيخ الألماني يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي.

بورتو البرتغالي يواجه تشيلسي الإنكليزي.

مانشستر سيتي الإنكليزي في مواجهة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

الفريق الوارد أولاً سيكون صاحب الضيافة في مواجهة الذهاب.

التركي حميد ألتينتوب سفير نهائي إسطنبول سيساعد في مهمة سحب القرعة.

تتضمن القرعة التي ستسحب اليوم الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، اي أنها القرعة الأخيرة هذا الموسم.

بدء مراسم القرعة.

أبرز تفاصيل قرعة دوري الأبطال

وحقق بايرن ميونيخ لقب الموسم المنصرم بفوزه على باريس سان جيرمان بالذات بهدف نظيف في ظل فرض إجراءات استثنائية عقب انتشار فيروس كورونا.

أما ثاني المواجهات قوة فستجمع ريال مدريد وليفربول كتكرار لنهائي 2018 المثير والذي شهد فوز الفريق الملكي قي مباراة شهدت أحداث درامية تمثلت بخروج المصري محمد صلاح للإصابة مبكراً وسط اتهامات لراموس بتقصد إصابة ابرز نجوم العالم في ذاك الوقت.

أما النقطة الأبرز في المواجهة الهجومية الخالصة بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند فتكمن في تردد أنباء انتقال النرويجي هالاند نجم دورتموند إلى سيتي الصيف المقبل.

وفيما يتعلق بمباراة تشيلسي وبورتو فستكون فرصة للألماني توخيل مدرب البلوز كي يستعيد ألقه بعدما تمت إقالته من باريس سان جيرمان منذ اشهر نظراً لسوء النتائج.





القواعد التي تحكمت في قرعة دوري أبطال أوروبا

مع الدور ربع النهائي لم يكن هناك أي قواعد أو قوانين تلعب دوراً في تحديد أسماء الفرق المتبارية أو حتى من سيلعب على أرضه أولاً في مواجهة الذهاب، ولذلك وجدنا جميع الاحتمالات مفتوحة لمشاهدة قرعة تحتوي على ما يسمى بنهائي قبل الأوان.

ومنع الدور السابق مواجهة فريقين من ذات البلد أو المجموعة أو التصنيف في ثمن النهائي بينما ستكسر هذه القواعد في ربع النهائي وهو ما يمنح أهمية إضافية للبث المباشر لقرعة ربع النهائي.

وباستثناء أي طارئ قد يفرضه فيروس كورونا فإن جميع التفاصيل ستسير كما هي القوانين الموضوعة مسبقاً.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تواجدت ثلاث فرق من إنكلترا وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بفريقين فيما أتى فريق من كلّ من إسبانيا وفرنسا والبرتغال، ولعل بورتو أبرز مفاجآت ربع النهائي لكنه لن يكون لقمة سائغة بالنسبة لأي طرف خاصة وأنّه أخرج يوفنتوس في ثمن النهائي.

وستلعب مباريات الذهاب من ربع النهائي بين السادس ,والسابع من نيسان/أبريل القادم على أن تكون مواجهات الإياب بين الثالث عشر والرابع عشر من ذات الشهر، وسيلعب ذهاب نصف النهائي في 27 و 28 أبريل، والإياب في 4 و 5 مايو أما النهائي فسيكون يوم السبت 29 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي ، اسطنبول ، تركيا.

وهذه لائحة الفرق المتأهلة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

ريال مدريد (إسبانيا)

بورتو (البرتغال)

مانشستر سيتي (إنكلترا)

ليفربول (إنكلترا)

تشيلسي (إنكلترا)