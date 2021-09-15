باريس سان جيرمان مدججاً بنجومه ينزل ضيفاً على كلوب بروج من قبل beIN SPORTS September 15, 2021 10:25 3:40 دقيقة ستكون أنظار عشّاق المستديرة مصوّبـة نحو بلجيكا، حيث يستضيف كلوب بروج فريق باريس سان جيرمان في مواجهة يُنتظر أن تشهد خوض النّجم ليونيل ميسّي أوّل مباراة له كأساسي مع فريقه الجديد. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ليونيل ميسي نيمار كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة مواجهة كلاسيكية بين ليفربول وميلان 3:18 دقيقة أتلتيكو في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بورتو 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين إنتر وريال مدريد 2:34 دقيقة الـ"سيتي" من أجل تكرار خوض تجربة النهائي 3:40 دقيقة مواجهة مرتقبة بين كلوب بروج وباريس سان جيرمان 3:13 دقيقة بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على بشيكتاش 1:27 دقيقة واتكينز كان واثقاً من تحقيق النجاح مع أستون فيلا 1:00 دقيقة عدنان درجال في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:44 دقيقة المنتخب التونسي بطلاً لإفريقيا في كرة الطائرة 1:12 دقيقة لقطة اليوم: شاهد إنسانية كريستيانو رونالدو