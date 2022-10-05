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وفيما يلي بعض الأرقام الممهمة للقاء:

- سيكون هذا هو اللقاء السابع بين بنفيكا وباريس سان جيرمان، حيث فاز الفريق البرتغالي بنصف اللقاءات الستة السابقة (فاز3 تعادل1 خسر2). وكان آخر لقاء بين الفريقين هو فوز بنفيكا 2-1 على أرضه في دور المجموعات 2013-2014.

- خسر باريس سان جيرمان جميع مبارياته الثلاث السابقة خارج ملعبه ضد بنفيكا في المسابقات الأوروبية - مرتين في كأس الاتحاد الأوروبي / الدوري الأوروبي (1-3 في عام 2007 و 1-2 في عام 2011) وآخرها في دوري أبطال أوروبا في عام 2013 (1-2).

- فاز بنفيكا بجميع المناسبات الخمس السابقة التي استضاف فيها فريقاً فرنسياً في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على أربعة فرق مختلفة على طول الطريق (ليون x2 ، ليل ، باريس سان جيرمان وموناكو).

- خسر باريس سان جيرمان مباراة واحدة فقط من مبارياته الـ11 السابقة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا (فاز8 تعادل2)، مع تلك الهزيمة الوحيدة خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي في نوفمبر 2021.

- فاز بنفيكا بخمس من مبارياته الست الأخيرة على أرضه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا (خ1)، مع أربعة من هذه الانتصارات كانت مع الحفاظ على نظافة شباكه. هذه الانتصارات بقدر ما حققها في 16 مباراة قبل ذلك (ف5 ت3 خ8)، بين بداية 2014-15 و MD1 من 2019-20.

- يتطلع كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان إلى أن يصبح ثالث مدرب فقط يفوز بأول ثلاث مباريات له مع باريس في دوري أبطال أوروبا، بعد لويس فرنانديز في 1994-95 ولوران بلان في 2013-14.

- إذا سجل كيليان مبابي في هذه المباراة، سيصبح أفضل هداف صريح لباريس سان جيرمان في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا. يتساوى حالياً مع إدينسون كافاني برصيد 30 هدفاً.

- سجل ليونيل ميسي وساعد في فوز باريس سان جيرمان على مكابي في المرة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا - في المواسم الستة الأخيرة في المسابقة (منذ 2017-18) ، سجل الأرجنتيني وساعد في مباراة في مباريات أكثر من أي لاعب آخر (8).

