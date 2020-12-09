وستستأنف المباراة مساء الأربعاء من حيث توقفت في الدقيقة 14 مع تغيير الطاقم التحكيمي بعد الضجة التي تسبب بها الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو نتيجة توجيه عبارة عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وتوقفت مباراة الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة في الدقيقة 14 بعد أن ترك لاعبو الفريق التركي أرضية الملعب.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون "لقد قال زنجي" في إشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو.

وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب ولم يعودوا إليه بعدما تمسكوا بضرورة استبعاد كولتسيكو، وهو موقف شاركه إياهم نجم سان جيرمان كيليان مبابي بقوله "لا يمكنني أن نلعب بوجود حكم من هذا النوع" في إشارة منه إلى الحكم الرئيسي هاتيغان وليس فقط الحكم الرابع.

ورضخ الاتحاد القاري لرغبة الطرفين، وأعلن إنه عين ماكيلي، ابن الـ37 عاما الذي قاد حتى الآن 26 مباراة في دوري الأبطال، بينها مباراة سان جيرمان ولايبزيغ الألماني (1-صفر) في 24 الشهر الماضي.

وسيعاون ماكيلي الحكمان المساعدان مواطنه ماريو ديكس والبولندي مارسين بونييك، فيما سيكون مواطن الأخير بارتوش فرانكوفسكي الحكم الرابع.

وستكون المباراة هامشية من ناحية التأهل إلى ثمن النهائي، إذ ضمن سان جيرمان بطاقته بصحبة لايبزيغ بفضل الفوز الذي حققه الأخير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 3-2 مساء الثلاثاء.

وسيتصدر سان جيرمان الترتيب بفارق المواجهتين المباشرتين مع لايبزيغ (خسر 1-2 خارج ملعبه وفاز إياباً 1-0)، في حال فوزه على باشاكشهير الذي كان أصلاً خارج حسابات التأهل في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.