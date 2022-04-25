اليويفا يختار أجمل أهداف مباريات نصف نهائي دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS April 25, 2022 21:26 2:41 دقيقة اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجمل الأهداف في تاريخ مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نتابع بعضا منها عبر هذه المساحة. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة الأولمبية الإيطالية تدعم حظر مشاركة اللاعبين الروس 2:41 دقيقة اليويفا يختار أجمل أهداف مباريات نصف النهائي 0:42 دقيقة تقارير - روديغر يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد 0:36 دقيقة سيتي يخوض تدريباته الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد 1:04 دقيقة فان دايك يتوقع صعوبة المواجهة أمام فياريال 1:34 دقيقة غوارديولا: "نحترم ريال مدريد ونعرف إمكانياته" 3:21 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 0:42 دقيقة يوكوهاما مارينوس يجدد فوزه على سيدني 0:46 دقيقة تشافي يبرر أسباب خسارة برشلونة 0:52 دقيقة كلوب يشيد بأداء ليفربول في الشوط الثاني