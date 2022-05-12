وحث اليويفا أيضاً الجماهير على عدم شراء تذاكر مباعة أو مزورة وأصدر بياناً تحذيرياً يقول فيه إن أي تذاكر يتم طرحها للبيع من قبل طرفٍ ثالث على الانترنت بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق ومنصات بيع التذاكر الثانوية سيتم اعتبارها مخالفة للشروط والأحكام.

