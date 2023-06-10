النجم الجزائري رياض محرز يخوض النهائي الثاني في مسيرته ويبحث عن تتويجه الأول في دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 10:35 2:22 دقيقة يخوض النجم الجزائري رياض محرز النهائي الثاني له في دوري أبطال أوروبا، بطموح أن يصبح ثاني جزائري يتوج باللقب الأوروبي بعد مواطنه رابح ماجر. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا رياض محرز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي 1:05 دقيقة جولة في غرفة ملابس إنتر 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا 3:23 دقيقة تعرف على استاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2:22 دقيقة رياض محرز يخوض النهائي الثاني في دوري الأبطال 2:34 دقيقة إنتر يتطلع لإحراز اللقب باللعب الجماعي 1:43 دقيقة تألق لافت للثلاثي كيفين دي بروين وهالاند وسيلفا 1:57 دقيقة إنزاغي من شبح الإقالة إلى نهائي دوري الأبطال