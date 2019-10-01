وأنهى الزائر اليوناني الشوط الأول متقدماً بهدف وحيد وقع عليه البرتغالي روبين سيميدو 37.

وفي الشوط الثاني استغل بطل أوروبا عام 1991 طرد لاعب أولمبياكوس الجزائري ياسين بن زية بعد نيله الإنذار الثاني 58، وسجل التعادل عبر ميلوس فوليتش 63، ثم وقبل النهاية بدقائق أحرز ثنائية عبر نيمانيا ميلونوفيتش 87، و ريشموند بواكي 90.

وعوض النجم الأحمر خسارته بثلاثية أمام الفريق البافاري في الجولة الأولى.

النجم الأحمر صار في المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف بايرن ميونيخ 6 نقاط، أما أولمبياكوس ففي المركز الثالث بنقطة، وخلفه توتنهام بذات الرصيد.