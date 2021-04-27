الملكي يطمح لكسب الأسبقية على أرضه من قبل beIN SPORTS April 27, 2021 12:22 2:54 دقيقة يطمح ريال مدريد للخروج بنتيجة إيجابية على أرضه عندما يستضيف تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي -آخر الفيديوهات 4:40 دقيقة الخطيب: اللعب في كأس العرب بالنسبة لي كان حلما 4:43 دقيقة ميلان يصدم عشاقه ونابولي ثالثاً 2:21 دقيقة أنظار العرب تتجه إلى الدوحة قبل القرعة المنتظرة 1:39 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي يتحدث عن كأس العرب 0:49 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تواصل طوافها 1:34 دقيقة قرار الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو سيبت قريبا 1:07 دقيقة توخيل ينتقد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال 2:22 دقيقة إجماع على أهمية بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ 0:45 دقيقة باريس سان جيرمان يمدد عقد نافاس لموسم إضافي 3:05 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34