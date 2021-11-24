ففي أمسية الأربعاء حقق الملكي الفوز بثلاثية نظيفة على شيريف الذي كان قد فاز في مدريد 2-1، ضمن خامس جولات المجموعة الرابعة من أمجد الكؤوس.

ووقع على أهداف الميرنغي؛ النمساوي دافيد ألابا 30، الألماني توني كروس 45+1 والفرنسي كريم بنزيمة 55.

وبهذه النتيجة ضمن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي احتل الصدارة برصيد 12 نقطة، التأهل إلى دور الـ16، وكذلك إنتر الذي احتل المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط بعد فوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم 2-0.

أما شيريف تيراسبول القابع في المركز الثالث بـ6 نقاط فقد ضمن اللعب في الدوري الأوروبي، فيما خرج شاختار من المنافسة.

وهذا التأهل رقم 25 توالياً للفريق الملكي إلى دور الـ16.

وسيكون اللقاء بين ريال مدريد وإنتر محتدماً في الجولة الأخيرة ( 7-12-2021) على حسم صدارة المجموعة.