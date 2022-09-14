الفريق الملكي الذي لم ينهزِم في آخر إحدى عشرة مباراة ضدّ الفرق الألمانيّة بدوري الأبطال، سيدخل اللّقاء محروما من خدمات نجمه وهدافه الفرنسيّ كريم بنزيمة المصاب، فيما سيكون التّعويل على المهاجمين البرازيليّين الشّابَين فينيسيوس جونيو ورودريغو لتحقيق الفوز الثاني توالياً.



بالمقابل، سيعمل الضيف لايبتسيش على تدارك خسارته المذلّة على أرضه ضدّ شاختار دونيتسك والعودة بأخف الأضرار من مدريد في المباراة الثانية تحت قيادة المدرّب ماركو روزه، والأولى في أمجد الكؤوس الأوروبيّة.

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