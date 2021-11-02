وفاز أتالانتا في مباراة واحدة فقط من مبارياته الـ5 ضد الفرق الإنكليزية في دوري أبطال أوروبا (ت1 خ3). خسر فريق جيان بييرو غاسبريني 3-2 أمام مانشستر يونايتد في المرة الأخيرة، على الرغم من تقدمه 2-0 في المباراة.

وضمن المجموعة السادسة يسعى فياريال إلى تحقيق الانتصار الثاني له عندما يستضيف يونغ بويز السويسري.

أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري لا يريدون التفريط في النقاط الثلاث بميدانهم وأمام جماهيرهم، وسيدخلون المباراة بشعار الفوز لتأكيد انتصارهم ذهاباً على يونغ بويز في سويسرا 4-1، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس أكد رغبته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الغواصات الصفراء.

وكان فوز فياريال 4-1 على يونغ بويز في الجولة الثالثة، هو أكبر فوز له في دوري أبطال أوروبا، وهي المرة الثانية التي يفوز بها فياريال بفارق 3 أهداف (أيضاً 6-3 ضد ألبورج بي كيه في أكتوبر 2008) .