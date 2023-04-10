المؤتمر الصحفي لغوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ من قبل beIN SPORTS April 10, 2023 15:00 8:05 دقيقة أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات غوارديولا بايرن ميونيخ مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة أرتيتا يوجه اللوم لفريقه على التعادل أمام ليفربول 1:17 دقيقة كلوب يشيد بردة فعل ليفربول بعد التأخر بالنتيجة 8:05 دقيقة المؤتمر الصحفي لغوارديولا قبل مواجهة بايرن ميونيخ 8:13 دقيقة المؤتمر الصحفي لدياز قبل مواجهة سيتي وبايرن 0:53 دقيقة توقيف حكم مباراة ليفربول وآرسنال المساعد 0:31 دقيقة إصابة في الركبة تُبعد تشوبو موتينغ عن مواجهة سيتي 3:24 دقيقة جدل بسبب التحكيم قبل نهائي كأس مصر 0:29 دقيقة سواريز يهدي غريميو لقب ولاية ريو غراندي دو سول 2:13 دقيقة برشلونة يتطلع لتوسيع الفارق مع ريال مدريد 1:02 دقيقة الشحانية يقصي الغرافة في أكبر المفاجآت