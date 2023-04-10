المؤتمر الصحفي لدياز قبل مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ من قبل beIN SPORTS April 10, 2023 14:51 8:13 دقيقة أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للبرتغالي دياز مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دياز بايرن ميونيخ مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 8:13 دقيقة المؤتمر الصحفي لدياز قبل مواجهة سيتي وبايرن 3:24 دقيقة جدل بسبب التحكيم قبل نهائي كأس مصر 0:29 دقيقة سواريز يهدي غريميو لقب ولاية ريو غراندي دو سول 2:13 دقيقة برشلونة يتطلع لتوسيع الفارق مع ريال مدريد 4:13 دقيقة أتليتيكو مدريد يشدد الخناق على جاره ريال 2:30 دقيقة مرسيليا يواصل نزيف النقاط 0:47 دقيقة باينا يتقدم ببلاغ إلى الشرطة بسبب اعتداء فالفيردي 0:31 دقيقة جابر ترد الدين لبنتشيتش وتتوج بدورة تشارلستون 7:12 دقيقة ليفربول يفرض التعادل على آرسنال بعد مباراة مثيرة 0:35 دقيقة بوروسيا مونشنغلادباخ يعود إلى سكة الانتصارات