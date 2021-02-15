المؤتمر الصحفي لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة من قبل beIN SPORTS February 15, 2021 18:44 15:07 دقيقة شاهد المؤتمر الصحفي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عشية مواجهته برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان برشلونة ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة ناغلسمان: "ليفربول لن يكون منافساً سهلاً" 0:25 دقيقة كومان يرفض تأكيد مشاركة بيكيه أمام سان جيرمان 0:44 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة برشلونة استثنائية" 0:39 دقيقة برشلونة ينهي تحضيراته لمواجهة باريس سان جيرمان 15:07 دقيقة المؤتمر الصحفي لسان جيرمان قبل مواجهة برشلونة 0:30 دقيقة لعنة الإصابات تلاحق كارفاخال 0:50 دقيقة روزه من مونشنغلادباخ إلى دورتموند نهاية الموسم 8:29 دقيقة كلوب: الأمور طبيعية داخل الفريق رغم تراجع النتائج 0:41 دقيقة إيقاف الأنشطة الرياضية في العراق بسبب فيروس كورونا 0:27 دقيقة بوتشيتينو يعلن قائمة سان جيرمان لمواجهة برشلونة