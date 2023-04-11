المؤتمر الصحفي لأنشيلوتي قبل مواجهة ريال مدريد وتشلسي من قبل beIN SPORTS April 11, 2023 13:13 14:07 دقيقة أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني قبل مواجهة تشلسي الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات ريال مدريد تشلسي كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 14:07 دقيقة المؤتمر الصحفي لأنشيلوتي قبل مواجهة ريال وتشلسي 14:21 دقيقة المؤتمر الصحفي لألابا قبل مواجهة ريال مدريد وتشلسي 0:34 دقيقة الهلال السوداني يبلغ الدور الثاني 0:40 دقيقة الأهلي يهزم بيراميدز ويحرز لقب كأس مصر 2:13 دقيقة السيلية يصعد إلى نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 3:19 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة برشلونة وجيرونا 1:22 دقيقة تعادل إيجابي بين هادرسفيلد وبلاكبيرن 3:08 دقيقة إنتر يتأهب لمواجهة مستضيفه بنفيكا 0:40 دقيقة بنفيكا يجري تحضيراته الأخيرة قبل استقبال إنتر 2:13 دقيقة بايرن يواصل تحضيراته قبل مواجهة مانشستر سيتي