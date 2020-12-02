وسجل كل من فيدريكو كييزا (21) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (57) والإسباني ألفارو موراتا (66) ثلاثية الفريق الإيطالي.

وسجّل رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 57 ليرفع رصيده التهديفي إلى 750 هدفاً في مسيرته مع منتخب بلاده والأندية التي مثلها في جميع المسابقات الرسمية.

وكان فيديريكو كييزا سجل هدف يوفنتوس الأول بكرة رأسية (21) إثر تمريرة عرضية من البرازيلي أليكس ساندرو. وهو هدفه الأول في المسابقة الأوروبية ويأتي بعد 20 عاماً و256 يوماً من الهدف الأخير لوالده إنريكو في البطولة نفسها، حينما كان لاعبا لفيورنتينا وسجله ضد بوردو في آذار/مارس 2000.

فيما جاء الهدف الثالث للسيدة العجوز عبر الإسباني الفارو وموراتا في الدقيقة 66.





