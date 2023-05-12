الـ"يويفا": ليس هناك نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 15:35 1:01 دقيقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينفي أي نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام مؤكداً إقامة المباراة في إسطنبول. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 5:48 دقيقة العربي يتوج بلقب كأس أمير دولة قطر 2:11 دقيقة يونس علي يشكر لاعبيه على هذا الإنجاز 1:15 دقيقة أحمد سهيل: "هذا ما قاله لنا المدرب بخصوص المباراة" 1:07 دقيقة بادوسا تُقصي جابر وشفيونتيك تعبر بيسر في دورة روما 2:08 دقيقة السومة يتحدّث عن التتويج بلقب كأس أمير دولة قطر 10:47 دقيقة مراسم تتويج العربي بلقب كأس أمير دولة قطر 1:01 دقيقة ليس هناك نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري الأبطال 0:53 دقيقة تمديد الشراكة بين رابطة الدوري ورابطة اللاعبين 0:39 دقيقة نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للاسكواش 1:20 دقيقة بنزيمة وألابا ورودريغو يغيبون عن التدريبات