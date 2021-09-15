الـ"سيتي" من أجل تكرار خوض تجربة النهائي من قبل beIN SPORTS September 15, 2021 10:27 2:34 دقيقة بعد بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي، يتطلع مانشستر سيتي للسير على ذات الخطى في موسم جديد يضع فيه اللقب ضمن أولوياته. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا رياض محرز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة مواجهة كلاسيكية بين ليفربول وميلان 3:18 دقيقة أتلتيكو في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بورتو 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين إنتر وريال مدريد 2:34 دقيقة الـ"سيتي" من أجل تكرار خوض تجربة النهائي 3:40 دقيقة مواجهة مرتقبة بين كلوب بروج وباريس سان جيرمان 3:13 دقيقة بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على بشيكتاش 1:27 دقيقة واتكينز كان واثقاً من تحقيق النجاح مع أستون فيلا 1:00 دقيقة عدنان درجال في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:44 دقيقة المنتخب التونسي بطلاً لإفريقيا في كرة الطائرة 1:12 دقيقة لقطة اليوم: شاهد إنسانية كريستيانو رونالدو