لكنّ طريق السيتي نحو نهائيّ أمجد البطولات الأوروبية سيصطدم بعقبة وعقدة النادي الملكي ريال مدريد.

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، ستكون منقولة اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.