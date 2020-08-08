الصحف الإسبانية تحمل فاران المسؤولية August 8, 2020 16:34 1:12 دقيقة شنّت العديد من الصحف الإسبانية هجوماً لاذعاً على الفرنسي فاران عقب تسببه بالخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عندما أهدى هدفين لصالح مانشستر سيتي على حساب فريقه ريال مدريد. تقارير إخبارية رافاييل فاران ريال مدريد -آخر الفيديوهات 20:52 دقيقة مباراة برشلونة ونابولي – التغطية الخاصة 1:12 دقيقة الصحف الإسبانية تحمل فاران المسؤولية 12:10 دقيقة أربعة أسماء مرشحة لقيادة يوفنتوس بعد إقالة ساري 0:31 دقيقة رسمياً: يوفنتوس يقيل مدربه ماوريتسيو ساري 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:01 دقيقة بوفون: "هدف ليون تسبب بخروجنا" 1:01 دقيقة أبو تريكه يوضح أسباب خسارة ريال مدريد 1:04 دقيقة غوارديولا: ما كان يقلقني خبرتهم بدروي الأبطال 1:44 دقيقة فاران: أريد أن أواجه الجماهير وأعترف بأخطائي 2:09 دقيقة زيدان لفاران: تحلى بالهدوء وارفع رأسك