وقالت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان أثبت قوته في هذه المواجهة بفوز رائع بثلاثية نظيفة أمام فريق ألماني منظم مشيدة بالمردود الذي قدمته تشكيلة توخيل التي تأهلت للمرة الأولى في تاريخ النادي إلى نهائي دوري الأبطال.

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" إلى أن تأهل النادي الباريسي كان منطقياً ومستحقاً بالنظر للمردود الرائع الذي ظهر به زملاء كيليان مبابي.

أما صحيفة "لوباريزيان" فقد ركزت على المردود الذي قدمه اللاعبون بشكل عام وخاصة البرازيلي ماركينيوس الذي سجل الهدف الأول في المباراة مثلما سجل أيضاً في ربع النهائي مشيدة بالروح القتالية الكبيرة التي يتمتع بها قائد الفريق الباريسي مستقبلاً.