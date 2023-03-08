وقالت الصحيفة إن المباريات الكبيرة تحتاج إلى انتصارات كبيرة ولا يأتي ذلك إلا بمدربين كبار مضيفة أن بايرن ميونيخ تحت قيادة ناغلسمان لم يحقق أي انتصار كبير حتى وإن كان الفريق ختم مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة مشددة على أن مدرب بايرن يحتاج إلى انتصار كبير في ليلة ساحرة، وليس التأهل بصعوبة عبر تعادل بهدف لمثله.

