

وتعرّض ديبالا للإصابة في المباراة التي توّج على إثرها فريق "السيدة العجوز" بلقبه التاسع توالياً عندما تغلب على ضيفه سمبدوريا 2-صفر الأحد في ختام المرحلة السادسة والثلاثين، حيث أجبر على مغادرة الملعب قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، ليحلّ مكانه مواطنه غونزالو هيغواين على غرار البرازيلي دانيلو الذي تعرض لإصابة في الرأس وترك مكانه لفيديريكو برنارديسكي (29).



وأكد يوفنتوس في بيان له الإثنين إصابة ديبالا في الفخذ الأيسر، موضحاً أنّ الفحوصات الأولية التي خضع لها "كشفت عن تمدد في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر، وسيتم تقييم وضعه يوماً بعد يوم".



وبحسب التقديرات، يتطلب هذا النوع من الإصابات عادة ما بين 10 أيام وأسبوعين للتعافي.



وسيغيب ديبالا عن المباراتين الأخيرتين لفريقه في الدوري أمام كالياري وروما هذا الأسبوع، وقد يغيب أيضاً عن مواجهة ليون في تورينو في إياب ثمن النهائي بعدما خسر فريق يوفنتوس صفر-1 ذهاباً في ليون.



وكان مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري الذي فاز بأول ألقابه المحلية في إيطاليا اعترف الأحد بالدور الكبير لديبالا في إنجاز الفريق هذا الموسم، وقال "(البرتغالي) كريستيانو (رونالدو) وديبالا صنعا الفارق، يعود الفضل إليهما بالفوز بهذا اللقب بقدر كبير ويجب حقاً شكرهما على ذلك".



أما دانيلو، فقد أثبت الفحوصات التي خضع لها عدم معاناته من أيّ إصابة في الرأس بعد اصطدامه برأس لاعب سمبدوريا الأوروغوياني غاستون راميريس، وسيكون بالتالي جاهزاً للمشاركة في المباريات المتبقية لفريقه.



في المقابل، سيغيب البرازيلي الآخر دوغلاس كوستا عن مواجهة ليون بسبب إصابة في فخذه الأيمن تعرّض لها الأسبوع الماضي.

