السلوفيني سكومينا يدير مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ من قبل beIN SPORTS August 13, 2020 15:30 0:46 دقيقة أعلن الاتحادُ الأوروبي لكرة القدم تعيينَ الحكم السلوفيني دامير سكومينا لإدارة المباراة المرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونيخ الجمعة. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ برشلونة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة مباراة لايبزيغ وأتلتيكو مدريد – التغطية الخاصة 0:29 دقيقة إيكامبي: "لا مجال لارتكاب الأخطاء" 0:33 دقيقة ليون يواصل تحضيراته لمواجهة مانشستر سيتي 0:46 دقيقة السلوفيني سكومينا يدير مباراة برشلونة وبايرن 0:30 دقيقة الدرع الخيرية دون حضور جماهيري 0:33 دقيقة تايسون يقرر تأجيل العودة إلى حلبة الملاكمة 2:29 دقيقة تأثير مميز لرياض محرز في أداء الـ"ستي" 0:50 دقيقة شاهد احتفالات مشجعي باريس سان جيرمان 2:29 دقيقة سيميوني يطارد حلم التتويج بدوري الأبطال 3:14 دقيقة مواجهة منتظرة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ