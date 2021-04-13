وقال الخليفي إن الفوز جاء أمام الفريق البطل واصفاً إياه بأنه أفضل فريق في أوروبا، مضيفاً أن المباراة لم تكن بالسهلة خاصة بعد أن أضاع لاعبي الفريق الباريسي العديد من الفرص السهلة.

وأضاف الخليفي أن التأهل للموسم الثاني على التوالي إلى الدور نصف النهائي هو إنجاز هام، مؤكداً في الوقت ذاته أن طموحات الفريق كبيرة بالوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وعن مواجهة بايرن ميونيخ في مباراة إياب الدور ربع النهائي عقب الفوز عليه في عقر داره، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قال رئيس باريس سان جيرمان: "إن لاعبي فريقه زادت ثقتهم بأنفسهم وتعودوا على هذه النوعية من المباريات وعلى المهمات الصعبة".

وتحدث الخليفي عن جماعية الفريق وهو الأمر الذي أصبح يميزه حالياً، قائلاً : "إن الفريق يؤدي مبارياته بشكل جماعي متميز يبدو فيه أنه روح واحدة ويد واحدة ووضح ذلك من خلال قتالهم في أرض الملعب هو ما جعلهم يستحقون التأهل في النهاية".

وختم رئيس باريس سان جيرمان تصريحه قائلاً: "إن هدف فريقه واضح وهو التتويج بلقب دوري الأبطال وهو أمر ليس بالسهل ولكن بالعمل وتضحيات اللاعبين والثقة المكتسبة يمكنهم تحقيق هذا الإنجاز".

وكان باريس سان جيرمان قد خسر بهدف نظيف من ضيفه بايرن ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي من البطولة إلا أنه تأهل إلى الدور نصف النهائي بفضل فوزه ذهاباً على العملاق البافاري على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

