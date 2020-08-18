وكان الفريق الباريسي قد تمكن من الفوز على لايبزيغ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فصعد بالتالي إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وأكد رئيس سان جيرمان أن الفريق عبر إلى المباراة النهائية بعد أن تخطى فريقاً صعباً ولا يستهان به، مضيفاً أن أبرز سمات الفريق حالياً أن شخصيته مختلفة، ولاعبيه متحدين ومقاتلين إلى آخر لحظة في أي مباراة والدليل على ذلك الطريقة التي عبر بها أتالانتا الإيطالي في ربع النهائي.

وأوضح الخليفي أن التواجد في المباراة النهائية هو هدف هام للفريق الباريسي ولكن يبقى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأسمى والأهم للنادي، مضيفاً أن اللاعبين قاتلوا وكافحوا واستحقوا التواجد في المباراة النهائية على الرغم من أن البعض شكك في ذلك.

وفي ختام حديثه قال رئيس باريس سان جيرمان إن التحول الرئيسي والهام لفريقه في النسخة الحالية من دوري الأبطال بدأ منذ لقاء الإياب أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ثمن النهائي والذي انتهى بفوز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين في إياب ثمن النهائي مؤكداً أن نسق ومستوى الفريق منذ تلك المباراة في تصاعد مستمر، وأن اللاعبين قاتلوا وأعطوا كل ما لديهم من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

