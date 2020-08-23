الحماس يغمر رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي قبل ضربة بداية نهائي الأبطال August 23, 2020 19:17 0:18 دقيقة غمر الحماس رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، قبل ضربة بداية نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ناصر الخليفي باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ نهائي دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 3:39 دقيقة بايرن ميونيخ يتوج بدوري الأبطال للمرة السادسة 4:06 دقيقة فينغر: "بايرن لا يملك أفضلية على سان جيرمان" 3:08 دقيقة أبو تريكة: "نسخة استثنائية غير قابلة للاستمرار" 5:54 دقيقة قراءة فنية في تشكيلتي بايرن وسان جيرمان 5:08 دقيقة تأييد لاستمرار دوري الأبطال على الصيغة الحالية 0:36 دقيقة نيمار يختار الرقص والموسيقى للتركيز على النهائي 0:41 دقيقة بيكهام يوجّه رسالة خاصة لناصر الخليفي 4:49 دقيقة تعرف على الأجواء الموجودة في باريس وميونيخ 0:18 دقيقة الحماس يغمرالخليفي قبل ضربة بداية نهائي الأبطال 2:13 دقيقة نهائي "لشبونة" في زمن الكورونا