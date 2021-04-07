متابعة - فراس بن أحمد

وسجل كيليان مبابي (3 و68) والبرازيلي ماركينوس (28) ثلاثية الفريق الباريسي فيما دوّن الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (37) وتوماس مولر (60) هدفي بايرن ميونيخ.



بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان - التفاصيل والأحداث والاحصائيات

نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 3-2.

سجل كيليان مبابي ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليتساوى مع فرنسي آخر هو اللاعب السابق ليوفنتوس الإيطالي، ديفيد تريزيغيه في عام 2001-2002.

دق 87 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| بايرن يواصل اضاعة الفرص

دق 86 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| كرة ألابا مرت بجانب شباك نافاس

الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس رجل المباراة دون منازع بتصدياته الرائعة وحسن قراءة هجمات الفريق البافاري، صحيح أنه تلقى هدفين لكنه منع المنافس من تسجيل أهداف أخرى.

مباراة تليق بسمعة دوري أبطال أوروبا، نسق جنوني وقصة مشوقة لمجريات المواجهة.

دق 68 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| هجمة مرتدة أخرى ومبابي يزور شباك الفريق البافاري للمرة الثانية في هذه المباراة (3-2).

أصبح بايرن ميونخ يخترق وسط ميدان باريس سان جيرمان بسهولة كبيرة بعد خروج ماركينوس وعودة البرتغالي دانيلو إلى محور الدفاع.

دق 60 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| كيميتش ينفذ كرة ثابتة بدقة عالية لتجد مولر الذي عدل الكفة برأسية في شباك الفريق الباريسي.

بايرن ميونخ الأفضل في الشوط الثاني بفضل تعديلات المدرب فليك.

دق 53 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| نافاس ينقذ تصويبة ألابا وكرة بافار القوية.

دق 52 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| الحارس نوير يحرم نيمار من تسجيل الهدف الثالث للضيوف والكندي ألفونسو ديفيس من الخط النهائي للمرمى يشتت كرة دي ماريا.

عودة المواجهة في شوطها الثاني

منذ موسمهما الأول معاً (2017 -2018) ساعد نيمار وكيليان مبابي بعضهما البعض في تسجيل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

منذ ظهوره الأول في البطولة في موسم 2013-2014، صنع نيمار 25 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

كيليان مبابي افتتح التسجيل بعد 149 ثانية فقط وهي المرة الأولى التي يستقبل فيها بايرن ميونخ هدفًا منذ بداية مباراة في دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ مارس 2010، عندما سجل واين روني في مرمى الفريق الألماني بعد 63 ثانية.

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 2-1.

دق 42 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| فليك مدرب بايرن يحاول تصحيح المسار باخراج نيكلاس زوله والزج بجيروم بواتينغ.

دق 37 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| بعد خروج ماركينوس المصاب، تشوبو موتينغ يستغل ضعف التغطية ويقلص النتيجة برأسية لم يقدر نافاس على ردها (2-1).

مبابي استغل، ثقل المدافع نيكلاس زوله وعدم قيام الظهيرين بالتغطية وبالواجبات الدفاعية، ليحدث شرخاً واضحاً في الخط الخلفي للفريق البافاري.

دق 28 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| البرازيلي ماركينوس، يستغل هفوة صارخة من دفاع بايرن في تطبيق خطة التسلل وتمريرة رائعة من مواطنه نيمار ليضيف الهدف الثاني للفريق الباريسي (2-صفر).

ضعف التغطية الدفاعية والذهاب نحو الهجوم دون توازن سبب للفريق البافاري مشاكل كبيرة.

دق 20 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| تصويبة الفرنسي بافار يصدها المنقذ نافاس

دق 19 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| رأسية ليون غوريتسكا تجد تألقاً لافتاً من الحارس الكوستاريكي نافاس.

خطة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذكية، ترك المناورة للفريق الألماني ثم محاولة ضرب حصون رفاق الحارس نوير بالهجمات المرتدة...

دق 12 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| مبابي يهرب من المراقبة ويمرر كرة للألماني دراكسلر الذي سجل هدفاً رفضه الحكم على خلفية وجود اليافع الفرنسي في التسلل.

دق 10 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| مولر أمام شباك نافاس يفشل في تعديل الكفة.

دق 03 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| ثنائية رائعة بين نيمار ومبابي والأخير يصوب مفتتحاً النتيجة للضيوف (1-صفر).

دق 03 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| ركنية مميزة ورأسية الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ تجد عارضة الفريق الفرنسي.

دق 02 بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| الفريق البافاري يدخل في صلب الموضوع، الفرنسي هيرنانديز يخترق دفاع الفريق الباريسي ويصوب والحارس نافاس في المكان المناسب.

بداية مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على أرضية ملعب أليانز أرينا

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان| التشكيلة الأساسية

بايرن ميونخ

باريس سان جيرمان

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان | الأرقام والاحصائيات

• ستكون هذه المواجهة العاشرة بين الفريقين في دوري الأبطال (فاز بايرن ميونخ 4 مرات وفاز باريس سان جيرمان5 مرات).

• خسر بايرن ميونخ ضد ريال مدريد (5) فقط أكثر مما خسر ضد باريس سان جيرمان (4) في دوري الأبطال، فيما لم يفز باريس على فريق أكثر مما فاز على بايرن ميونخ في البطولة (5).

• فاز بايرن ميونخ في آخر 3 مباريات بيتية في دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان، منذ خسارته 0-1 عام 1994 على أرضه بهدف جورج وياه.

• فشل باريس في التسجيل في مباراة من آخر 43 في دوري الأبطال، وكانت ضد بايرن في نهائي الموسم الماضي. منذ بداية 2016-17 فقط بايرن ميونخ (2.8) يمتلك معدل تسجيل أكثر من باريس سان جيرمان (2.5) في البطولة.

• لم يخسر بايرن ميونخ في آخر 19 مباراة في دوري الأبطال (فاز18 تعادل1)، وقد يصبح ثاني فريق في تاريخ البطولة لا يخسر في 20 مباراة متتالية، بعد مانشستر يونايتد في 25 مباراة بين عامي 2007-2009.

• هذه المرة الثالثة التي يواجه فيها باريس فريقاً حاملاً للقب في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، خسر في المرتين السابقتين 1994-1995 نصف النهائي ضد ميلان، و2017-2018 دور الـ16 ضد ريال مدريد.

• مباراة وحيدة سابقة خاضها مدرب باريس سان جيرمان بوتشتينو ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال وكانت في عام 2019 عندما خسر فريقه توتنهام 2-7.

• ساهم كيليان مبابي في إحراز 35 هدفاً خلال 33 مباراة مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال (سجل 19 – صنع 16)، سجل 6 أهداف خلال 7 مباريات في البطولة هذا الموسم – وهو أعلى رقم من الأهداف يسجله في نسخة واحدة بالبطولة، سجل 6 في 2016-17.