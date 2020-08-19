الجماهير الباريسية تحتفل بالوصول إلى نهائي الأبطال من قبل beIN SPORTS August 19, 2020 13:31 2:03 دقيقة أطلقت الجماهير الباريسية العنان للاحتفالات عقب تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة الجماهير الباريسية تحتفل بالوصول إلى نهائي الأبطال 2:07 دقيقة بايرن ميونيخ لخوض نهائي جديد في دوري الأبطال 2:39 دقيقة هل سيكون ليون "الحصان الأسود" في دوري الأبطال؟ 0:30 دقيقة إعجاب برازيلي بالفريق الباريسي 0:29 دقيقة الصحافة الفرنسية تشيد بإنجاز باريس سان جيرمان 0:37 دقيقة فينغر ينفي عرض خدماته على الاتحاد الهولندي 2:02 دقيقة توخيل: كنت متوتراً ولم أشعر بالراحة رغم التقدم 3:10 دقيقة الخليفي: اللاعبون تغلبوا على الصعاب واستحقوا الفوز 3:57 دقيقة سيلفا يمتدح ريكو ويشعر بالفخر تجاه سان جيرمان 2:35 دقيقة دي ماريا سعيد من أجل جماهير باريس سان جيرمان