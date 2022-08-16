ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء القادم 24-8-2022 على ملعب فيليبس في هولندا.

وسجل لرينجرز أنتونيو كولاك 40، وتوم لاورينس 70، فيما سجل لآيندهوفن إبراهيم سنغاري 37 وأرماندو أوبيسبو 78.

وارتدت المواجهة طابعاً خاصاً لأنها جمعت رود فان نيستلروي المعيّن في آذار/مارس مدرباً للفريق الهولندي، بزميله السابق في المنتخب الوطني جوفاني فان برونكهورست الذي يشرف على الفريق الخصم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

والمفارقة أن كلاً من اللاعبَين كان في معسكر الخصم حين تواجه الفريقان للمرة الأخيرة في دوري الأبطال حيث فاز رينجرز، مع فان برونكهورست في خط الوسط، على أرضه وخارجها خلال دور المجموعات عام 1999.

وسجل حينها فان نيستلروي هدف أيندهوفن الوحيد في الخسارة على ملعب "ايبروكس" 1-4.

وتحمل المشاركة في دور المجموعات معها مكافأة مالية ضخمة، إذ سيضمن كل فريق الحصول على 15.64 مليون يورو، إضافة إلى 2.8 مليون يورو عن كل انتصار في دور المجموعات و930 ألف يورو عن كل تعادل.

أما الفرق التي تفشل في التأهل الى دور المجموعات لدوري الأبطال، فتنتقل الى دور المجموعات للمسابقة الثانية "يوروبا ليغ" حيث سينال كل منها 3.63 مليون يورو.