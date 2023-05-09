

وبادر الميرينغي بافتتاح النتيجة عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور (36).

إلاّ أنّ السيتيزنس تمكّن من إدراك التعادل بواسطة البلجيكي كيفين دي بروين (67).

وتجرى مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة | ريال مدريد (1-1) مانشستر سيتي

الدقيقة 90: إيدرسون ينقذ مرماه من تسديدة رائعة للبديل تشواميني.

الدقيقة 78: إيدرسون يستأسد أمام رأسية بنزيمة المتقنة.

الدقيقة 67: البلجيكي كيفين دي بروين يعادل النتيجة من تسديدة قويّة للغاية غالطت مواطنه تيبو كورتوا (1-1)

الفريق الملكي يقدّم مردودًا رائعًا إلى حدود الدقيقة 65.

الدقيقة 55: ألابا يتألّق ويحرم هالاند من تسجيل هدف التعادل.

الدقيقة 50: كريم بنزيمة كان على أعتاب مضاعفة النتيجة للريال لو لا تدخّل دفاع سيتي.

فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا مطالب بتعديل الأوتار للعودة على مستوى النتيجة بينما سيبحث أصحاب الأرض عن استغلال المساحات التي سيتركها الضيوف.

بداية الشوط الثاني | ريال مدريد (1-0) مانشستر سيتي

نهاية الشوط الأول | ريال مدريد (1-0) مانشستر سيتي

ريال بات يلعب بذكاء ويعمل على حبك الهجمات العكسية الخاطفة.

الدقيقة 36: مجهود مميّز من الفرنسي إدواردو كامافينغا أحسن البرازيلي فينيسيوس جونيور استغلاله بتسديدة صاروخية استقرت في شباك إيدرسون (1-0).

أداء ريال مدريد تحسّن كثيرًا بعد استهلالية محتشمة.

الدقيقة 25: أول لمحة هجومية من جهة الملكي قادها فينيسيوس جونيور لكن روبن دياش كان في الموعد وأنقذ الموقف.

فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يبحث عن توازنه.

سيتي أفضل من ريال إلى حدود الدقيقة 15.

الدقيقة 15: هالاند يفشل في استغلال موقعه المناسب للتسجيل.

الدقيقة 14: دائمًا مع سلاح التسديد "السيتيزنس" يقترب من افتتاح النتيجة من خلال رودري.

الدقيقة 8: سيتي يكشّر عن أنيابه منذ البداية عبر تسديدة قوية من البلجيكي كيفين دي بروين تصدّى لها مواطنه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ببراعة.

اللعب منحصر في وسط الميدان.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

بداية المباراة | ريال مدريد (0-0) مانشستر سيتي

البرتغالي أرتور سواريس دياس حكمًا لقمّة الميرينغي والسيتيزنس.

ملعب "سانتياغو بيرنابيو" مسرحًا لمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة مانشستر سيتي