ويقام لقاء الإياب يوم 28-8-2019 على ملعب يوهان كرويف في العاصمة الهولندية.

وفي العودة إلى مجريات المباراة بدأ الزائر الهولندي بقوة وحصل على عدة فرص لكنه لم ينجح بالتسجيل، في المقابل كان موسى التعمري اللاعب الأردني أنشط وأخطر لاعبي أبويل.

في الثاني تحسن أداء أصحاب الأرض وحصلوا على فرصة اللعب بزيادة لاعب بعد طرد المغربي نصير مزراوي لاعب إياكس في الدقيقة 80 لنيله الإنذار الثاني ولكن التسجيل استمر عصياً على الفريقين.

وفي المباراتان الأخرييان فاز كلوب بروج البلجيكي خارج أرضه 1-0 على لاسك لينز النمساوي، وسلافيا براغ التشيكي على مستضيفه كلوج الروماني بذات النتيجة.

تفاصيل من مباراة أبويل وأياكس:

نهاية المباراة بالتعادل السلبي والحسم يتأجل للإياب.

د 80 المغربي نصير مزراوي لاعب أياكس يطرد بعد نيله الإنذار الثاني.

د 70 البرازيلي لوكاس سوزا يسدد كرة قوية يبعدها الكاميروني أونانا حارس أياكس

د 60 التعمري يسدد كرة قوية تهز الشباك من الخارج.

د 58 العارضة تحرم أبويل من هدف التقدم بعد فرصة ثنائية خطيرة جدا لأصحاب الأرض

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

د 29 الأردني موسى التعمري أحد أنشط لاعبي أبويل يحاول بكرة خطيرة جداً تمر بجانب القائم.

د 12 حارس أبويل مجدداً يتصدى لتسديدة بليند القوية.

د 08 حارس أبويل، السلوفيني فيد بيليتش يتصدى لأول فرصة حقيقية لأياكس

د 05 خمس دقائق من اللعب، الأفضلية طفيفة لأياكس لكن التهديف لا يزال بعيداً

د 01 بداية المباراة بصافرة الحكم الإسباني ماثيو لاهوز

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ويأمل أياكس أن يواصل مشواره في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّ المباراة تمثل لقاء الذهاب من الدور الإقصائي المؤهل إلى دور المجموعات لأبطال أوروبا، لكن طريق الفريق الهولندي سيكون وعراً عندما يلاقي منافسه العنيد أبويل.



مباراة أياكس وأبويل – معلومات البث مباشر

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وستكون مباراة أياكس المنقولة على HD1 وعلى HD11 بتعليق الزميل خالد الغول للغة العربية.



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