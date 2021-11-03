وعلى ملعب سان سيرو، افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لبورتو (6)، فيما أحرز الكونغولي شانسيل مبيمبا هدف ميلان بالخطأ في مرماه (61).

وبهذا التعادل، رفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط بينما حصد ميلان أول نقطة له في دور المجموعات.

وكان بورتو البادئ بالضغط في المباراة ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت منها الكرة إلى دياز الذي سدد أمام المرمى وهز الشباك.

وكاد بورتو أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة، ولكن حارس ميلان الروماني كيبريان تاتاروسانو تألق في الصدّ.

وانتظر ميلان حتى الدقيقة 61 لإدراك التعادل عن طريق مبيمبا.

فبعد ركلة حرة نفذت صدها الحائط، وصلت الكرة إلى الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سدد باتجاه المرمى وتصدى لها الحارس، ليتابعها الفرنسي بيار كالولو بتسديدة حولها مبيمبا في شباك فريقه.

وزج المدرب ستيفانو بيولي بالسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بدلاً من جيرو سعياً لاقتناص الفوز، وبالفعل، سجل إبراهيموفيتش هدفاً بالدقيقة 82، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

