التشكيلة الرسمية لنادي ليفربول لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 28, 2022 19:47 1:09 دقيقة أعلن الألماني يورغن كلوب عن التشكيلة الرسمية لفريق ليفربول لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول التشكيلة الأساسية -آخر الفيديوهات 0:08 دقيقة جمال الغندور يتحدث عن إلغاء هدف ريال مدريد 4:00 دقيقة تقنية الفيديو تلغي هدفاً لصالح ريال مدريد 4:00 دقيقة مباراة ليفربول (0) وريال مدريد (1) التغطية الخاصة 0:24 دقيقة تأجيل انطلاق مباراة ليفربول وريال مدريد 2:48 دقيقة ريال مدريد هو أول اختبار صعب لليفربول في البطولة 6:18 دقيقة أجواء لافتة في حفل نهائي دوري أبطال أوروبا 1:09 دقيقة التشكيلة الرسمية لنادي ليفربول لمواجهة ريال مدريد 2:17 دقيقة التشكيلة الرسمية لنادي ريال مدريد لمواجهة ليفربول 0:35 دقيقة ميدفيديف يصعد إلى رابع أدوار بطولة رولان غاروس 0:35 دقيقة تقارير - كونتي باقٍ مع توتنهام الموسم المقبل