متابعة: مازن الريس



حصد تشيلسي الإنكليزي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بفوزه السبت على مواطنه مانشستر سيتي 1-0 في النهائي الذي أقيم على أرض ملعب دراغاو في البرتغال.



وكان تشيلسي الطرف الأفضل خاصة في الشوط الِأول إذ أضاع له نجمه الألماني فيرنر فرصة التسجيل في أكثر من مناسبة قبل أن يفك مواطنه هافرتس العقدة ويضع فريقه في المقدمة (42).

وفاجأ الإسباني بيب غوارديولا عشاق مانشستر سيتي بعد إقحامه ستيرلينغ في التشكيلة الأساسية وترك البرازيلي فيرناندينيو على الدكة، الأمر الذي أدى لتغيير الشكل التكتيكي لفريقه وسمح لتشيلسي في تشكيل الخطورة على مرمى البرازيلي إيدرسون.

ولعبت بعض الجزئيات دورها في مصير المباراة إذ اضطر كل من البرازيلي تياغو سيلفا مدافع تشيلسي لمغادرة أرضية الملعب (39) حاله كحال البلجيكي دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي (60).

وهذا اللقب الثاني لتشيلسي في المسابقة بعد أن توّج في 2012 على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح، فيما استمرت معاناة مانشستر سيتي مع البطولة التي لم يتوّج بلقبها من قبل.

ولعب تشيلسي مباراة تكتيكية مثالية إذ اعتمد على إغلاق مناطقه والاعتماد على الهجمات المرتدة مستفيداً من سرعة الألماني فيرنر وذكاء مواطنه هافرتس والأدوار المحورية للفرنسي نغولو كانتي.

التغطية الخاصة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

انتهاء المباراة بفوز تشيلسي باللقب.

(90+7) الحظ يعاند محرز في إدراك التعادل مع اللحظات الأخيرة.

(90+5) تشيلسي متماسك أمام ضغط مانشستر سيتي قبل دقيقتين من نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

(90) محرز يهدي فودين كرة التعديل لكن دفاع تشيلسي في المكان المناسب.

(85) مندي يتعملق ويمسك بكرة عرضية قبل وصولها للاعبي سيتي.

(74) البرازيلي جيسوس حاول تعديل النتيجة بحركة فنية لكن الكرة تخونه على أبواب المرمى.

(73) الأميركي بوليستش يضيع بغرابة فرصة قتل المباراة بعد انفراده بمرمى مانشستر سيتي.

(68) الإسباني أزبيلكويتا يبعد في الرمق الأخير عرضية محرز الخطيرة.

(60) خروج البلجيكي دي بروين بسبب الإصابة والبرازيلي جيسوس يشترك بدلاً منه.

10 دقائق على الانطلاق ومانشستر سيتي يبدو في موقف محرج للغاية بعدم قدرته على تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس السنغالي مندي.

- انطلاق الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

(45+1) الكرة تخون فيرنر مجدداً داخل منطقة الجزاء.

هدف (43): هافرتس يكسر مصيدة التسلل ويضع تشيلسي في المقدمة.

(39) البرازيلي تياغو سيلفا يغادر المباراة بسبب الإصابة والألماني توخيل يستعين بالدنماركي كريستنسن.

(37) هافرتس يبالغ في الاحتفاظ بالكرة داخل منطقة الجزاء ليفوّت على تشيلسي إمكانية أخذ الأسبقية.

(30) تمريرة وولكر الذكية ابتعدت قليلاً عن محرز ليستمر التعادل السلبي.

(27) فودين كان قريباً جداً من افتتاح التسجيل لولا تدخل الألماني روديغر مدافع تشيلسي.

(26) الخطورة غائبة كلياً عن المرميين في الدقائق الماضية واللعب يتركز في منتصف الملعب.

(17) الفرنسي كانتي يجرب حظه بضربة رأس تجاور المرمى.

(14) فيرنر مجدداً يضيع فرصة الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة أولى بين يدي إيدرسون وثانية تهز الشباك من الخارج.

(10)دفاع تشيلسي يتفطن في اللحظة الأخيرة لعرضية ستيرلينغ قبل وصولها للجزائري رياض محرز.

(10) رد سريع من الألماني فيرنر الذي فشل في التعامل مع عرضية مميزة.

(8) أخطر فرص المباراة تأتي من انفراد لرحيم ستيرلينغ لكن النجم الإنكليزي لم يحسن التعامل مع الكرة.

(4) الألماني هافرتس يحوّل كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء بين يدي البرازيلي إيدرسون في أول ظهور لتشيلسي.

مانشستر سيتي يدخل بقوة ويحاول فرض أسلوبه في السيطرة والضغط العالي بأول دقيقتين.

انطلاق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

التشكيلة الرسمية لكل مانشستر سيتي ونشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا