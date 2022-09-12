البرسا في الموعد الكبير على الأراضي البافارية September 12, 2022 21:00 2:16 دقيقة يسعى برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية مؤخراً، عندما يحُل ضيفاً على بايرن ميونيخ في مواجهةٍ صعبة بدوري أبطال أوروبا. أبناء المدرب تشافي إيرنانديث يحلمون بإثبات الذات أمام أحد عمالقة القارة. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ برشلونة -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة باير ليفركوزن يواجه ضيفه أتليتيكو مدريد 3:22 دقيقة هل بايرن ميونيخ في أزمة قبل مواجهة برشلونة؟ 2:16 دقيقة البرسا في الموعد الكبير على الأراضي البافارية 3:17 دقيقة غريزمان يثير سجالا غريباً بين أتليتيكو وبرشلونة 0:30 دقيقة تأجيل 3 مباريات في البرميرليغ بينها تشلسي وليفربول 0:40 دقيقة زفيريف ينسحب من المشاركة في كأس ديفيس 0:56 دقيقة ألكاراث استلهم العزيمة والإصرار من ريال مدريد 0:59 دقيقة مشروع تجميل الدوحة للحفاظ على الهوية القطرية 2:51 دقيقة طوابع فردية لدول المنتخبات المشاركة في المونديال 1:45 دقيقة سارة عصام تشيد بملاعب مونديال قطر 2022