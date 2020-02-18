ستكون مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي الفريقين بضغط المباريات وخاصة بالنسبة للأول الذي يصارع على لقب الدوري الألماني في الوقت الذي يملك به باريس سان جيرمان مساحة أكثر لإراحة لاعبيه في الدوري الفرنسي.

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مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان اليوم - مباشر



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