مباراة اياكس وتوتنهام يتطلع خلالها الأول إلى تدعيم تفوقه ذهاباً بهدف نظيف، فيما يبحث الثاني عن تعويض سقوطه المخيّب على أرضه والعودة في النتيجة لحجز مكان تاريخي في نهائي المسابقة.

د35 الهدف الثاني لاياكس- المغربي حكيم زياش بتسديدة يسارية متقنة وقوية يسكن الكرة مرمى لوريس.

د 30- الصربي تاديش يسدد من داخل منطقة جزاء توتنهام والكرة تحاذي القائم الايسر لمرمى لوريس

د24- الكوري الجنوبي سون يفوت فرصة معادلة نتيجة عندما كان في موقع مميز لكن تسديدته انتهت بين يدي الحارس اونانا.

د17- الحكم ينذر سيسيكو بعد تدخله القوي على

د6- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون كاد ان يعادل النتيجة لكن كرته تصيب القائم

د5 هدف اول لاياكس- ماتياس دي ليخت يفتتح النتيجة لاياكس بضربة راسية محكمة

د4 - لوريس ينقذ توتنهام من تلقي اول هدف بعد تصديه ببراعة لتسديدة تاديش

-الحكم الالماني بريتش فيليكس يطلق صافرة بداية مواجهة اياكس وتوتنهام

مباراة توتنهام واياكس بث مباشر الأربعاء تتابعونها بجودة عالية عبر قناة beIN SPORTS HD1.

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أرقام المواجهة

فريق واحد فقط من بين الفرق الـ17 السابقة التي خسرت على أرضها في ذهاب نصف دوري الأبطال تأهل إلى المباراة النهائية: وهو أياكس نفسه في 1995/1996 عندما خسر 1-0 على أرضه أمام باناثانايكوس قبل فوزه 3-0 في الإياب.

يطمح أياكس إلى الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة له في دوري الأبطال منذ 1996، عندما خسر بركلات الترجيح أمام يوفنتوس، بينما يطمح توتنهام إلى أن يصبح الفريق المختلف رقم 40 الذي يصل إلى المباراة النهائية في تاريخ المنافستين.

تعادل توتنهام في آخر مباراتين لعبهما في ضيافة فرق هولندية في دوري الأبطال - منذ بداية 2018، فاز توتنهام مرة واحدة فقط في 6 مباريات لعبها خارج أرضه في المنافسة (تعادل 3 خسر 2).أثقل خسارة لأياكس على أرضه أمام فريق إنكليزي جاء على يد توتنهام في سبتمبر 1981 (3-1).

لم يفز أياكس في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (تعادل 2 خسر 1)، وقد يصبح رابع فريق يصل إلى نهائي دوري الأبطال وبجعبته انتصارات خارج أرضه أكثر من التي حققها على أرضه خلال موسم واحد في المنافسة، بعد مان يونايتد (2010/2011) ويوفنتوس (2016/2017) وريال مدريد (2017/2018).

متضمناً الأدوار التمهيدية، خاض أياكس 16 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم (6 في الأدوار التمهيدية و11 في المجموعات والأدوار الاقصائية)، أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم – لقد خسر مرة واحدة فقط فيها (2-1 على أرضه أمام ريال مدريد في دور الـ16).

نفذ توتنهام تسديدة واحدة فقط على المرمى أمام أياكس في لقاء الذهاب، أقل عدد له في مباراة في دوري الأبطال.

من بين فرق نصف النهائي الحالية، أياكس هو الفريق الوحيد الذي سجل في جميع مبارياته في دوري الأبطال هذا الموسم.

ساهم حكيم زياش في إحراز هدف واحد على الأقل في 4 من مباريات أياكس الاقصائية الخمس في دوري الأبطال هذا الموسم (سجل 2 صنع 2).