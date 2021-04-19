ومن المقرر أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري الأبطال أوروبا بشكل كامل، بعد زيادة عدد الأندية إلى 36 وإدخال ما يسمى بـ "النظام السويسري" المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات عوضاً عن نظام الست القائم حالياً والذي يقسم الاندية الى ثماني مجموعات من أربعة فرق.

ووفقاً للنظام الجديد، تخوض الأندية "بطولة مصغرة" في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات.

🚨 عــــاجل | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتمد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال بمشاركة 36 نادياً بداية من 2024 pic.twitter.com/zPXdbt6Blf — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 19, 2021

ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.



