نيون، الدوحة، 10يونيو 2021: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه، اليوم عن توقيع اتفاقية كبرى جديدة، تمتلك beIN SPORTS بموجبها حقوق البث الحصرية لبطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من موسم 2020/2021 إلى الموسم 2023/2024.

ويشمل تجديد هذه الاتفاقية الكبرى لمدة 3 سنوات، حقوق بث دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، إضافة إلى حقوق جديدة مهمة لبث دوري أبطال أوروبا للسيدات. وستبث beIN هذه البطولات حصرياً بالعربية والإنجليزية والفرنسية عبر 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي هذا الاتفاق الجديد، تعزيزاً لعلاقة امتدت 12 عاماً بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وbeIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد beIN بموجب هذا الاتفاق جهة البث الحصرية لبطولات الأندية الأوروبية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما فيها بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في دورتي 2020 و2024، وتصفيات بطولة أمم أوروبا وجميع التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022. وستواصل كل من beIN والاتحاد الأوروبي شراكتهما الوثيقة وتحالفهما بشأن مكافحة القرصنة في جميع أنحاء العالم.

كما تتعاون beIN مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مناطق وقارات أخرى خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر الناقل الرسمي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 ودوري أبطال أوروبا في فرنسا. كما تبث beIN أيضا مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حصريا في عدة مناطق حول العالم.

وسيشكل استحواذ beIN الجديد على حقوق بث دوري أبطال أوروبا للسيدات قلب مبادرة “beINSPIRED” التي أطلقتها beIN من ضمن مشاريعها العديدة التزاما بالمسؤولية الاجتماعية، والذي يوفّر منصة عالمية للموهوبين الذين لم يحصلوا على الظهور الإعلامي الذي يستحقونه، ويشمل ذلك بث الأنشطة الرياضية والمواهب الملهمة، وتطوير الشراكات التجارية والفعاليات، وصناعة محتوى مرئي متميز؛ من أجل سرد قصص ملهمة من شتى الرياضات.

وفي حديثه عن الاتفاقية الجديدة، قال جاي لوران إبستين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “أن هذه الصفقة تعد من الصفقات الكبيرة والمهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لما توفره من تمويل لهرم كرة القدم الأوروبي”. أضاف “يسعدنا تمديد شراكتنا الراسخة مع مجموعة beIN الإعلامية التي تتميز شبكتها الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالابتكار وجودة برامج عالية. كما يسعدنا أن يكون لدوري أبطال أوروبا للسيدات مثل هذه المنصة الهامة.. ونظراً للمكانة الرياضية والثقافية المهمة التي تحتلها كرة القدم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسرنا أن تكون beIN شريك البث الرسمي في المنطقة”.

ومن جانبه، قال ريتشارد فيرو، رئيس قطاع الرياضة من مجموعة beIN الإعلامية: “يسر beIN تجديد علاقتها القيمة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصفتها شريك بث بطولات الأندية عبر جميع بلدان الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا البالغ عددها 24 دولة، مما يعزز حقوقنا الحالية التي تتضمن بث بطولات المنتخبات ومجموعة كبيرة من الرياضات المتميزة الأخرى، إلى جانب حقوق المحتوى الترفيهي. ولا شك أن كرة القدم الأوروبية تلهم المشجعين وتثير حماسهم بشكل استثنائي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليس هناك مؤسسة بث في العالم أفضل من beIN لتقديم محتوى الاتحاد الأوربي لكرة القدم لعشاق الرياضة والعائلات في جميع أنحاء العالم العربي. ونتطلع إلى مواصلة تقديم أفضل ما في الرياضة العالمية لمشتركينا في جميع أنحاء هذه المنطقة، بدءاً من الروعة التي ستحملها بطولة أمم أوروبا 2020 الأسبوع المقبل”.