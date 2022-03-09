وقال أتلتيكو في بيان: "يعاني ليمار من إصابة عضلية بعد تعرّضه لضربة"، موضحاً "في التحام خلال المباراة ضد بيتيس (فاز أتلتيكو 3-1 الأحد في الدوري وسجل ليمار الهدف الأخير)، عانى الدولي الفرنسي من تمدد عضلي تطور ليصبح إصابة عضلية".

ولم يحدد أتلتيكو مدريد مدة غياب الفرنسي عن الملاعب، لكن من المستبعد أن يتعافى في الوقت المناسب من أجل الالتحاق بزملائه في رحلتهم إلى إنكلترا حيث يتواجهون مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في يونايتد الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وتواجد ليمار ضمن تشكيلة الفريق في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل 1-1 في مدريد، بعدما كان عائداً للتو من العزل نتيجة مخالطته مصاباً بفيروس كورونا.

إصابات متكررة

وسبق لليمار أن تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن في منتصف أيلول/سبتمبر أمام بورتو البرتغالي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ثم انتكس مرة أخرى في المباراة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وفي شباط/فبراير، ابتعد عن الفريق نتيجة حالة مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وبالمجمل، غاب ليمار عن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 10 مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، وهو الذي ابتعد أيضاً عن سباق الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي للدوري المحلي الذي توج أتلتيكو بلقبه للمرة الأولى منذ 2014، وذلك بسبب إصابة في العضلات.

