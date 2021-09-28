وقال ميسي الذي سجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان وأمن الانتصار على مانشستر سيتي: "نعم هذه حقيقة، نحن فزنا على خصم صعب ولطالما كان مرشحاً، وكان من المهم أن نفوز بعد تعادلنا مع بروج في المباراة الأولى".

وتابع ميسي حول هدفه: "كانت لدي رغبة كبيرة بتسجيل الهدف، لم أشارك كثيراً وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها على أرضية ملعب حديقة الأمراء وأنا أتعود شيئاً فشيئاً، المهم أننا فزنا ويجب علينا أن نواصل وأن نتحسن أكثر فأكثر".

وحول اللعب مع كيليان مبابي ونيمار قال: "مع مرور الوقت سنتعود على بعضنا البعض ونتحسن ويجب علينا أيضاً أن نحسن من مستوانا وهذا سيعطينا النتائج في المستقبل".